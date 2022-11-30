Microsoft частично улучшила работу игр на Windows 11

В конце сентября Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7. К сожалению, апдейт серьёзно снижает производительность и вызывает подтормаживания в играх. Microsoft подтвердила проблему только в середине ноября и предложила временное решение.

30 ноября компания наконец выпустила первое исправление, которое должно повысить производительность во многих играх. Для этого нужно зайти в «Обновления WIndows» и загрузить превью-версию патча KB5020044. В Microsoft отметили, что апдейт возвращает достойную производительность далеко не во всех играх — пользователи с определёнными тайтлами в своих библиотеках всё ещё не смогут перейти на версию 22H2, вышедшую в сентябре.