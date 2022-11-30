В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
57 минут назад

Microsoft улучшила работу игр на Windows 11, но не для всех

Чемпионат.com

В конце сентября Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7. К сожалению, апдейт серьёзно снижает производительность и вызывает подтормаживания в играх. Microsoft подтвердила проблему только в середине ноября и предложила временное решение.

Microsoft частично улучшила работу игр на Windows 11
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

30 ноября компания наконец выпустила первое исправление, которое должно повысить производительность во многих играх. Для этого нужно зайти в «Обновления WIndows» и загрузить превью-версию патча KB5020044. В Microsoft отметили, что апдейт возвращает достойную производительность далеко не во всех играх — пользователи с определёнными тайтлами в своих библиотеках всё ещё не смогут перейти на версию 22H2, вышедшую в сентябре.

Когда авторы полностью исправят производительность в Windows 11, неизвестно. В Microsoft заявили, что упорно работают над обновлениями и планируют исправить это недоразумение в кратчайшие сроки.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители