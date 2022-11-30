Игровой рынок в РФ растет не смотря ни на что

Аналитики Rambler&Co, ЮMoney и «Чек Индекс» проанализировали успехи игровой индустрии в России за прошедший год.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

За 10 месяцев 2022 года игроки совершили на 58% больше покупок через онлайн-сервисы, чем за 2021-й. Сами обороты площадок выросли на 63%, а средний чек увеличился на 3% (до 488 рублей). Платёжеспособная аудитория выросла на 77%, чаще всего товары оплачиваются банковскими картами (55%);

Объёмы продаж игровых PC увеличились на 32%, но у консолей снизились на 30%;

Примерно 81% пользователей тратит до тысячи рублей на игры в месяц, 13% — от тысячи до пяти тысяч рублей. От пяти до десяти тысяч готовы тратить 2%, а 4% могут позволить покупки на сумму более десяти тысяч рублей за месяц;

У 75% населения установлено хотя бы одно игровое мобильное приложение;

Среди опрошенных 39% играют на PC, на смартфонах — 24%. PlayStation собрала 16%, Xbox — 12%, а Nintendo — 6%. Остальные предпочитают облачные сервисы.

При этом 77% предпочитают играть в одиночку, тогда как 23% выбирают мультиплеерные проекты;

Среди популярных жанров оказались симуляторы (24%), шутеры (23%), RPG (13%) и стратегии (13%). У квестов 12%, экшены собрали лишь 8%, а у MMO с файтингами и того меньше — по 3%. При этом в пользу MOBA и вовсе высказался лишь 1% опрошенных;

Порядка 12% опрошенных покупает игры каждую неделю, 13% — раз в месяц, 11% — несколько раз в месяц. Тратиться на игры раз в несколько месяцев готовы 16% (столько же и в год). Остальные 32% отметили, что не покупают новые игры;

По часу в день на игры тратит 34%, а 29% запускают игры только несколько раз в неделю (раз в месяц 14%, а в год — 23%). Большая часть аудитории предпочитает играть вечером (65%), у любителей ночных посиделок 14%, а утренних — 8%. Согласно их информации, в отрасли за год наблюдался рост, а выводы следующие (в опросе участвовало 300 тысяч пользователей):

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Кроме того, в отчёте отмечается, что больше стали зарабатывать и стримеры — оборот на платформе ЮStream вырос на 20% по отношению к 2021 году и составил почти 39 млн рублей. Сумма среднего перевода от пользователя стримерам выросла на 3% до 341 рубля.