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33 минуты назад

Обзоры The Callisto Protocol оказались по большей части положительными

Игромания.руиещё 1

В сети начали появляться первые оценки The Callisto Protocol, которые оказались относительно высокими:

В Cети начали появляться первые оценки The Callisto Protocol
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Opencritic — 74 балла (31 рецензия);
  • Metacritic, версия для Xbox Series X — 73 балла (12 рецензий);
  • Metacritic, версия для PS5 — 75 баллов (23 рецензии).

В положительных обзорах хоррор называют истинным наследником Dead Space, улучшенным благодаря современным технологиям, прежде всего графике. А на Dexerto игре поставили высший балл, и вовсе называя The Callisto Protocol «шедевром среди хорроров на все времена» и при этом надеясь, что игра даст начало новой франшизе.

И хотя положительных отзывов об игре больше, чем смешанных, часто встречаются и последние: так, например, «шестёрок» и хоррора пока что больше, чем «десяток». Например, отдельные критики ругают вторую половину игры, где порой становится действительно сложно, и сражения в ближнем бою. Другому автору не достаёт глубины внутриигровых механик: после The Callisto Protocol он лишь стал больше ждать другие хорроры, которые должны выйти в следующем году.

The Callisto Protocol уже доступна на PlayStation, Xbox и PC. А ниже можно увидеть первые 20 минут геймплея.

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