В Cети начали появляться первые оценки The Callisto Protocol

В положительных обзорах хоррор называют истинным наследником Dead Space, улучшенным благодаря современным технологиям, прежде всего графике. А на Dexerto игре поставили высший балл, и вовсе называя The Callisto Protocol «шедевром среди хорроров на все времена» и при этом надеясь, что игра даст начало новой франшизе.

И хотя положительных отзывов об игре больше, чем смешанных, часто встречаются и последние: так, например, «шестёрок» и хоррора пока что больше, чем «десяток». Например, отдельные критики ругают вторую половину игры, где порой становится действительно сложно, и сражения в ближнем бою. Другому автору не достаёт глубины внутриигровых механик: после The Callisto Protocol он лишь стал больше ждать другие хорроры, которые должны выйти в следующем году.