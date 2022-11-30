Фанаты создали кампанию для Left 4 Dead 2 на основе уникального демо

Команда независимых разработчиков создала кампанию для Left 4 Dead 2 на основе уникального демо игры, показанного во время E3 2009 года. Left 4 Dead 2 Beta Pack можно скачать в Steam и с Game Maps (Online Edition).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Оригинальная бета/демо Left 4 Dead 2 представляла собой раннюю сборку игры, которая была доступна эксклюзивно посетителям выставки того года. Проект сильно отличался от своей финальной версии и был больше похож на первую Left 4 Dead, но с новыми ассетами.

Демо с E3 также включало в себя ранние идеи разработчиков. Так, к примеру, Ник был не картёжником, а сбежавшим из тюрьмы заключённым, помимо аптечки выжившие могли найти набор с боеприпасами, а Громила напоминал трёхногую собаку. Список отличий получается действительно большим: модели, текстуры, анимации, сценарий и многое другое.

Разработчики описывают свой проект как «капсулу времени», которая помогает сохранить историю культовой игры. На руках у них был только футаж демо, кадры с которого и использовались для воссоздания кампании.