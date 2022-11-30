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58 минут назад

Фанаты создали кампанию для Left 4 Dead 2 на основе демо с E3 2009 года

Игромания.ру

Команда независимых разработчиков создала кампанию для Left 4 Dead 2 на основе уникального демо игры, показанного во время E3 2009 года. Left 4 Dead 2 Beta Pack можно скачать в Steam и с Game Maps (Online Edition).

Фанаты создали кампанию для Left 4 Dead 2 на основе уникального демо
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Оригинальная бета/демо Left 4 Dead 2 представляла собой раннюю сборку игры, которая была доступна эксклюзивно посетителям выставки того года. Проект сильно отличался от своей финальной версии и был больше похож на первую Left 4 Dead, но с новыми ассетами.

Демо с E3 также включало в себя ранние идеи разработчиков. Так, к примеру, Ник был не картёжником, а сбежавшим из тюрьмы заключённым, помимо аптечки выжившие могли найти набор с боеприпасами, а Громила напоминал трёхногую собаку. Список отличий получается действительно большим: модели, текстуры, анимации, сценарий и многое другое.

Разработчики описывают свой проект как «капсулу времени», которая помогает сохранить историю культовой игры. На руках у них был только футаж демо, кадры с которого и использовались для воссоздания кампании.

Команде пришлось проводить глубокий анализ видео, выискивая отдельные предметы, оружие и другие объекты, которые не добрались до релиза игры. При этом жизнь в бета-версию с E3 вдохнули не только с помощью карт, врагов и персонажей, но также через пользовательский интерфейс и меню.

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