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20 минут назад

В России начали тратить куда больше денег на донаты и покупки в играх

Чемпионат.com

Агентство ТАСС поделилось статистикой, которую предоставил сервис ЮMoney. Согласно ей, в 2022 году люди активнее донатят стримерам. За десять месяцев этого года оборот пожертвований платформе ЮStream составил почти 39 млн рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россияне стали тратить больше денег на донаты и покупки в играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Есть информация и с другого популярного сервиса, DonationAlerts. Объём донатов на нём вырос на 27%, а люди жертвуют стримерам на 20% больше. Отмечается, что вместе с донатами люди стали чаще покупать в игровых магазинах.

Так, рост составил 58% по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год, а обороты магазинов выросли на 63%. Увеличилась и средняя сумма, на которую геймеры обычно закупались. коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин пояснил, что у российской игровой индустрии есть шансы стать сильной.

Весной российские геймеры столкнулись с ограничениями в работе крупнейших магазинов видеоигр. Но у российской игровой индустрии есть возможность стать более диверсифицированной и сильной, если компании смогут преодолеть новые вызовы.

Также появились данные и об игровых предпочтениях россиян. Информацию предоставили аналитики Rambler&Co. Больше всего в России любят играть на ПК.

  • Играют на ПК — 39%
  • Играют на смартфонах — 24%
  • Играют на PlayStation — 16%
  • Играют на Xbox — 12%
  • Играют на Nintendo — 6%
  • Играют через облачные сервисы — 3%
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