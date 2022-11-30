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30 минут назад

Авторы Genshin Impact показали игровой процесс нового карточного режима

Игромания.ру

Создатели Genshin Impact опубликовали официальный тизер игрового процесса нового карточного режима под названием «Священный призыв семерых». Он войдёт в состав обновления 3.3, которое выходит 7 декабря.

Авторы Genshin Impact показали новый карточный режим
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ждёт «популярнейшая в Тейвате» карточная игра, совмещённая с кубиками стихий, которые могут усиливать соответствующих героев. Награды за победу в ней можно тратить на новые карты и анимированные версии карт.

Напомним, что ранее в сеть уже утекал геймплей «Священного призыва семерых», который, вероятно, был записан во время закрытого бета-тестирования. В нём игроки составляли колоды из тридцати карт в каждой — по 3 персонажа и 27 артефактов и заклинаний. В начале хода они выбирали для атак одного из героев, делая остальных неактивными. Между раундами игроки бросали кости и получали различные бонусы.

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