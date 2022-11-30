Вышло обновление для Resident Evil Re:Verse

Пользователи смогут сыграть за ещё одного участника отряда « Охотничьих псов», главой которого выступал Крис Редфилд — речь идёт про Чарли Грэма по прозвищу « Ночной вой». В распоряжении у бойца есть не только стандартное вооружение, но и автоматизированные дроны.

До этого в проекте появился оперативник по кличке «Тундра». А ещё с текущим обновлением авторы включили новые скины для монстров — Тирана и Охотника. Кроме того, в Re:Verse доступны и скины для Криса с Леоном, не говоря и про премиум-пропуск с дополнительными наградами.