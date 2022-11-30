Масштабная утечка: появилось полное прохождение не вышедшей The Callisto Protocol

Несколько часов назад полное прохождение The Callisto Protocol утекло на Twitch — от первых секунд до финального босса и заключительных моментов игры. Релиз хоррора состоится уже 2 декабря на PC, PlayStation и Xbox. В этот же день спадёт эмбарго на публикацию рецензий.
Сообщается, что игра выглядит «отполированной, очень приятной и ужасающей». Если вы решили дождаться релиза The Callisto Protocol и сыграть в неё без спойлеров, то рекомендуем пока ознакомиться с небольшим интервью звезды «Пацанов» Карен Фукухары, которая исполняет в хорорре роль Дани Накамуры.По словам актрисы, Дани оказалась намного сильнее других героинь, которых ей доводилось играть (напомним, в «Пацанах» Карен сыграла Кимико). Также известно, что персонаж пережил тяжёлое прошлое.
Говоря о Дани, разработчики упоминают героев, в которых присутствуют «моральная двусмысленность и темнота, но при этом они кажутся близкими и настоящими». Азиатско-американское происхождение Дани изначально было необязательным фактором — кастинг был открытым.
Фукухара узнала предысторию персонажа, а затем рассказала о себе во время прослушивания. Разработчики искали кого-то, кто мог бы быть «крутым, но в то же время общительным и естественным». В итоге Фукухара идеально подошла на роль, к тому же с её работами студия уже была знакома.
Это первая роль Фукухары в видеоиграх. В детстве актриса любила игры Nintendo вроде Mario Party, Mario Kart и Super Smash Bros. Для подготовки к роли Дани Фукухара изучала другие игры, среди которых была и Dead Space.
Как объясняет Фукухара, одной из причин, по которой она захотела принять участие в The Callisto Protocol, заключалась в том, что над игрой работал Глен Скофилд. Скофилд демонстрировал большую страсть к своему проекту — это и подкупило актрису.
Работая над The Callisto Protocol, Фукухаре пришлось привыкать к процессу захвата движений — это было сложно, но было интересно дать волю своему воображению. По словам разработчиков, актриса демонстрировала настоящий профессионализм на площадке — можно было подумать, что она ветеран.
Фукухара призналась, что может рассмотреть возможность работы над другими видеоиграми в будущем. Она считает, что актёров в играх привлекает возможность изображать «полностью раскрываемых» персонажей и участвовать в историях, в которых эти персонажи находятся на первом месте. Также есть дополнительное преимущество технологий, благодаря которым герои видеоигр могут выглядеть как их актёры. «В игру попадёт каждая слеза или выражение лица, которое вы сделаете».