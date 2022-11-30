Масштабная утечка: появилось полное прохождение не вышедшей The Callisto Protocol

Несколько часов назад полное прохождение The Callisto Protocol утекло на Twitch — от первых секунд до финального босса и заключительных моментов игры. Релиз хоррора состоится уже 2 декабря на PC, PlayStation и Xbox. В этот же день спадёт эмбарго на публикацию рецензий.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что игра выглядит «отполированной, очень приятной и ужасающей». Если вы решили дождаться релиза The Callisto Protocol и сыграть в неё без спойлеров, то рекомендуем пока ознакомиться с небольшим интервью звезды «Пацанов» Карен Фукухары, которая исполняет в хорорре роль Дани Накамуры.По словам актрисы, Дани оказалась намного сильнее других героинь, которых ей доводилось играть (напомним, в «Пацанах» Карен сыграла Кимико). Также известно, что персонаж пережил тяжёлое прошлое.

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Говоря о Дани, разработчики упоминают героев, в которых присутствуют «моральная двусмысленность и темнота, но при этом они кажутся близкими и настоящими». Азиатско-американское происхождение Дани изначально было необязательным фактором — кастинг был открытым.

Фукухара узнала предысторию персонажа, а затем рассказала о себе во время прослушивания. Разработчики искали кого-то, кто мог бы быть «крутым, но в то же время общительным и естественным». В итоге Фукухара идеально подошла на роль, к тому же с её работами студия уже была знакома.

Это первая роль Фукухары в видеоиграх. В детстве актриса любила игры Nintendo вроде Mario Party, Mario Kart и Super Smash Bros. Для подготовки к роли Дани Фукухара изучала другие игры, среди которых была и Dead Space.

Как объясняет Фукухара, одной из причин, по которой она захотела принять участие в The Callisto Protocol, заключалась в том, что над игрой работал Глен Скофилд. Скофилд демонстрировал большую страсть к своему проекту — это и подкупило актрису.

Работая над The Callisto Protocol, Фукухаре пришлось привыкать к процессу захвата движений — это было сложно, но было интересно дать волю своему воображению. По словам разработчиков, актриса демонстрировала настоящий профессионализм на площадке — можно было подумать, что она ветеран.