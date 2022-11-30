За 2 дня до релиза утекло полное прохождение The Callisto Protocol

The Callisto Protocol не просто раньше времени попала в руки игрокам — некоторые уже прошли игру до конца и даже выпустили прохождение в Сеть! Пользователи Reddit обратили внимание на пользователя Twitch под ником thaiger_gnasher_, который стримил игру 29 ноября. Судя по всему, он прошёл её приблизительно за 15 часов — примерно о такой продолжительности и сообщали разработчики.

Twitch

4 видео с полным прохождением The Callisto Protocol

Самое интересное, что запись трансляции thaiger_gnasher_, кажется, никто и не собирается удалять. Ранее в Сети оказались первые часы игры — они также до сих пор доступны на YouTube. Судя по всему, издатель хоррора вовсе не против того, что геймеры могут ознакомиться с проектом до снятия эмбарго.