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59 минут назад

Утекло полное прохождение The Callisto Protocol — за два дня до релиза

Чемпионат.com

The Callisto Protocol не просто раньше времени попала в руки игрокам — некоторые уже прошли игру до конца и даже выпустили прохождение в Сеть! Пользователи Reddit обратили внимание на пользователя Twitch под ником thaiger_gnasher_, который стримил игру 29 ноября. Судя по всему, он прошёл её приблизительно за 15 часов — примерно о такой продолжительности и сообщали разработчики.

За 2 дня до релиза утекло полное прохождение The Callisto Protocol
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Twitch

4 видео с полным прохождением The Callisto Protocol

Самое интересное, что запись трансляции thaiger_gnasher_, кажется, никто и не собирается удалять. Ранее в Сети оказались первые часы игры — они также до сих пор доступны на YouTube. Судя по всему, издатель хоррора вовсе не против того, что геймеры могут ознакомиться с проектом до снятия эмбарго.

Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PlayStation и Xbox. Первые обзоры должны появиться как раз в день выхода игры.

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