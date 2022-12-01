Для Sonic Frontiers готовят много нового контента

SEGA представила дорожную карту Sonic Frontiers на 2023 год. Судя по ней, новая игра про синего скоростного ежа получит несколько новых режимов и свежий контент, который пользователи получат бесплатно. Велика вероятность, что первый масштабный апдейт платформер в открытом мире получит в июне. А до этого он получит фоторежим, музыкальный автомат и новые испытания.