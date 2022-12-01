Для Sonic Frontiers готовят много нового контента

SEGA представила дорожную карту Sonic Frontiers на 2023 год. Судя по ней, новая игра про синего скоростного ежа получит несколько новых режимов и свежий контент, который пользователи получат бесплатно. Велика вероятность, что первый масштабный апдейт платформер в открытом мире получит в июне. А до этого он получит фоторежим, музыкальный автомат и новые испытания.
А 21 декабря игроки в Sonic Frontiers получат бесплатный новогодний костюм Соника.
Дорожная карта Sonic Frontiers
Обновления будут состоять из трёх частей.
Обновление 1
Обновление 2
Обновление 3
Третье обновление получится самым наполненным, оно привнесёт в игру не только новую историю, но и добавит новых игровых персонажей. Скорее всего, после третьего апдейта пользователи смогут исследовать мир в роли Тейлза, Наклза и Эми.
Sonic Frontiers вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК 8 ноября.