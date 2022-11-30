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55 минут назад

Первую Call of Duty: Warzone перезапустили — в ней почти ничего не осталось

Чемпионат.com

В начале ноября Activision выпустила Call of Duty: Warzone 2. По сути это такая же Warzone, но только улучшенная и привязанная к новой Call of Duty: Modern Warfare 2. После запуска авторы приняли решение на время отключить оригинальную Warzone, а вчера королевская битва перезапустилась.

Первую Call of Duty: Warzone перезапустили
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечают игроки, в оригинальной Warzone не осталось практически ничего. Играть можно только в стандартную королевскую битву на карте Кальдера, которая пришла на смену Верданска. Из Warzone также убрали режим «Грабёж», который полюбился многим геймерам, а вдобавок вырезали карты «Остров Возрождения» и «Крепость фортуны».

Играть в Warzone теперь можно в одиночном режиме, а также в союзе с тремя другими игроками. Из королевской битвы убрали даже внутриигровой магазин.

Warzone доступна на всех актуальных платформах, как и Warzone 2.

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