Узнай, какой ты Ведьмак: авторы The Witcher сделали тест с призами для фанатов

В преддверии выхода обновленной версии The Witcher 3 авторы игры запустили интерактив на сайте игры. Фанатам предлагают пройти тест и определить, к какой ведьмачьей школе они принадлежат. Узнать, каким ведьмаком стали бы вы, можно по этой ссылке.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Нужно ответить на 10 вопросов, и система распределит ваши в ответы в пользу одной из школ: Волка, Медведя, Кота, Змеи, Грифона или Мантикоры.

За прохождение теста предусмотрена небольшая награда — архив с аватарами, рамками и обоями соответствующей школы. Количество попыток не ограничено.