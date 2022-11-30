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1 час назад

Узнай, какой ты Ведьмак: авторы The Witcher сделали тест с призами для фанатов

Cq.ru

В преддверии выхода обновленной версии The Witcher 3 авторы игры запустили интерактив на сайте игры. Фанатам предлагают пройти тест и определить, к какой ведьмачьей школе они принадлежат. Узнать, каким ведьмаком стали бы вы, можно по этой ссылке.

Узнай, какой ты Ведьмак: авторы The Witcher сделали тест с призами для фанатов
Фото: Cq.ruCq.ru

Нужно ответить на 10 вопросов, и система распределит ваши в ответы в пользу одной из школ: Волка, Медведя, Кота, Змеи, Грифона или Мантикоры.

За прохождение теста предусмотрена небольшая награда — архив с аватарами, рамками и обоями соответствующей школы. Количество попыток не ограничено.

Напомним, ремастер «Ведьмака 3» для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 14 декабря. Какие нововведения и изменения ждут игроков в некстген-версии, можно узнать в нашем материале. Заглавное фото: Reddit

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