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31 минуту назад

Энтузиаст показал, как выглядела бы Minecraft в 2022 с современной графикой

Droidnews

Разработчик Грег Култхард выложил в сеть ролик, где показал как выглядела бы культовая игра Minecraft, если бы вышла в наши дни. В 17-минутном ролике автор показал игровой процесс.

Как выглядел бы Minecraft с современной графикой
Фото: YouTube/@gregcoulthard5565YouTube/@gregcoulthard5565

Проект Культхарда сделан на движке Unreal Engine 5.1., а также использует такие современные технологии как Lumen (система полностью динамического глобального освещения и отражений), Nanite (технология виртуальной геометрии) и Raytracing (трассировка лучей).

Для запуска игры автор использовал следующее компьютерное железо: Intel Core i5 12400, NVIDIA RTX 3060 и 32 ГБ ОЗУ. Средняя частота кадров составила 55-60 FPS.

Игры,Intel,
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