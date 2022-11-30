Как выглядел бы Minecraft с современной графикой

Разработчик Грег Култхард выложил в сеть ролик, где показал как выглядела бы культовая игра Minecraft, если бы вышла в наши дни. В 17-минутном ролике автор показал игровой процесс.
Проект Культхарда сделан на движке Unreal Engine 5.1., а также использует такие современные технологии как Lumen (система полностью динамического глобального освещения и отражений), Nanite (технология виртуальной геометрии) и Raytracing (трассировка лучей).
Для запуска игры автор использовал следующее компьютерное железо: Intel Core i5 12400, NVIDIA RTX 3060 и 32 ГБ ОЗУ. Средняя частота кадров составила 55-60 FPS.