Финал Assassin’s Creed Valhalla выпустили на неделю раньше

Ubisoft внезапно прошедшей ночью выпустила финальное дополнение The Last Chapter к Assassin’s Creed Valhalla. Изначально оно должно было выйти 6 декабря, но релиз почему-то состоялся на неделю раньше. Расширение уже доступно бесплатно для всех геймеров.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Авторы в публикации отметили, что дело в «непредвиденном сбое Анимуса».

Из-за непредвиденного сбоя в Анимусе финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla прибыло рано в Рейвенсторп. Мы надеемся, что вам понравится «Последняя глава истории Эйвора» и дополнительные сюрпризы, которые мы приготовили к концу 2022 года.

Более того, обновление также добавило в Valhalla квест с Рошаном из Assassin's Creed Mirage.

The Last Chapter завершает историю главного героя проекта — ассассина по имени Эйвор. Вместе с дополнением разработчики исправили ряд ошибок и улучшили баланс в игре.