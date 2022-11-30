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1 час назад

Финал Assassin’s Creed Valhalla выпустили на неделю раньше

Чемпионат.com

Ubisoft внезапно прошедшей ночью выпустила финальное дополнение The Last Chapter к Assassin’s Creed Valhalla. Изначально оно должно было выйти 6 декабря, но релиз почему-то состоялся на неделю раньше. Расширение уже доступно бесплатно для всех геймеров.

Финал Assassin’s Creed Valhalla выпустили на неделю раньше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы в публикации отметили, что дело в «непредвиденном сбое Анимуса».

Из-за непредвиденного сбоя в Анимусе финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla прибыло рано в Рейвенсторп. Мы надеемся, что вам понравится «Последняя глава истории Эйвора» и дополнительные сюрпризы, которые мы приготовили к концу 2022 года.

Более того, обновление также добавило в Valhalla квест с Рошаном из Assassin's Creed Mirage.

The Last Chapter завершает историю главного героя проекта — ассассина по имени Эйвор. Вместе с дополнением разработчики исправили ряд ошибок и улучшили баланс в игре.

На этом активная поддержка Assassin’s Creed Valhalla заканчивается. Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Switch.

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