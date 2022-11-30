Экшену Final Fantasy 16 выдали возрастной рейтинг в Бразилии

Издание Gematsu обратило внимание на то, что грядущему ролевому экшену Final Fantasy XVI выдали возрастной рейтинг в Бразилии . Игру не рекомендуют лицам младше 16 лет.

Ожидается, что на грядущей The Game Awards 2022, которая пройдёт 8 декабря, покажут новый трейлер Final Fantasy XVI, а также назовут точную дату релиза. По данным инсайдера Тома Хендерсона, предзаказы игры запустят уже 7 или 8 декабря.Напомним, что Final Fantasy XVI должны выпустить на PS5 летом 2023 года. Игра пробудет эксклюзивом платформы Sony в течение полугода.