В Assassin’s Creed Valhalla бесплатно раздадут дорогие скины

Недавно Ubisoft выпустила для Assassin’s Creed Valhalla финальное дополнение The Last Chapter, которое изначально должно было выйти 6 декабря. Издатель объявил, что в этот день оно запустит бесплатную еженедельную раздачу скинов, которые ранее в игровом магазине продавались за реальные деньги.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В «Твиттере» многие пользователи выразили недовольство, потому что они уже купили часть предметов. В комментариях они интересуются, какие бесплатные предметы получат те, кто ранее выложил за скины деньги.

Некоторые фанаты заявили, что Ubisoft два года выпускала платные скины, которые не имеют ничего общего с эстетикой викингов, а теперь они бесплатны. Раздача будет идти каждый вторник.

The Last Chapter завершает историю главного героя боевика — ассассина по имени Эйвор. Вместе с дополнением разработчики исправили ряд ошибок и улучшили в игре баланс. Чтобы получить доступ к завершающей главе, необходимо выполнить ряд условий.