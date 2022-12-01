Блогеры сравнили бюджетные видеокарты: RX 570 vs GTX 1060

Эксперты YouTube-канала Hardware Tested узнали, какой производительности стоит ожидать от GTX 1060 3 ГБ и RX 570 4 ГБ и какая модель лучше подойдёт для игр в Full HD.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Авторы YouTube-канала Hardware Tested проверили две компьютерные сборки с RX 570 4 ГБ и GTX 1060 3 ГБ в 11 современных играх. Запускались все игры в 1080p.

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Так, в Forza Horizon 4 с высоким пресетом средняя частота кадров с RX 570 составила 82 к/с, с GTX 1060 - 77 к/с.

Forza Horizon 5 шла тоже на высоких настройках графики. В среднем в ней производительность находилась на уровне 53 к/с (RX 570) и 50 к/с (GTX 1060).

GTA 5 запускалась на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся с RX 570 - 89 к/с, с GTX 1060 - 142 к/с.

В CS:GO с высоким пресетом средняя частота кадров находилась в районе 270 к/с (RX 570) и 329 к/с (GTX 1060).

Battlefield 1 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составила 91 к/с с RX 570 и с GTX 1060.

Battlefield 5 запускалась на высоких настройках и позволяла получить в среднем 91 к/с и 61 к/с (RX 570 и GTX 1060).

Игра Rise of the Tomb Raider запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность равнялась в ней 92 к/с (RX 570) и 109 к/с (GTX 1060).

Shadow of the Tomb Raider шла уже с самым высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 49 к/с с RX 570 и 42 к/с с GTX 1060.

В PUBG с высоким пресетом в среднем удалось получить 79 к/с и 67 к/с (RX 570 и GTX 1060 соответственно).

Red Dead Redemption 2 запускалась с высокой графикой. В среднем в этой игре с RX 570 удалось достичь 47 к/с, с GTX 1060 - 50 к/с.

Наконец, в Rainbow Six Siege с высоким пресетом средние показатели производительности составили 173 к/с (RX 570) и 200 к/с (GTX 1060).

Вывод

Результаты тестирования показали, что почти во всех игровых проектах GTX 1060 будет иметь преимущество перед RX 570. Средний FPS во всех 11 протестированных играх GTX 1060 на 10 % быстрее конкурента (101 к/с против 111 к/с).

Характеристики компьютера с RX 570: - процессор Ryzen 7 3700X; - видеокарта Asus RX 570 4GB; - оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4; - материнская плата ASUS B450-F; - система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; - блок питания Seasonic GX-650W Gold; - операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).