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1 час назад

К Marvel's Midnight Suns выпустили релизный трейлер с Халком

Игромания.руиещё 1

Близится премьера тактической ролевой игры Marvel's Midnight Suns, и её создатели из Firaxis Games уже опубликовали релизный трейлер. И в нём представили последнего, тринадцатого играбельного персонажа базовой игры — им стал Халк.

К Marvel's Midnight Suns выпустили релизный трейлер с Халком
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Халк не будет доступен с самого начала, его придётся разблокировать в ходе прохождения. Но он даст отряду мощную выносливость и невероятную физическую силу.

Ранее создатели игры опубликовали ещё одну сюжетную короткометражку, и её посвятили Нико Минору. Супергероиня, также известная как Сестра Гримм, знакома по серии «Беглецы»: волшебница бросила вызов родителям, супермощным злодеям, называющим себя «Прайд».

Marvel's Midnight Suns выходит 2 декабря на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. На Nintendo Switch и PlayStation 4 игра появится позже.

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