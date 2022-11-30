К Marvel's Midnight Suns выпустили релизный трейлер с Халком

Близится премьера тактической ролевой игры Marvel's Midnight Suns, и её создатели из Firaxis Games уже опубликовали релизный трейлер. И в нём представили последнего, тринадцатого играбельного персонажа базовой игры — им стал Халк.
Халк не будет доступен с самого начала, его придётся разблокировать в ходе прохождения. Но он даст отряду мощную выносливость и невероятную физическую силу.
Ранее создатели игры опубликовали ещё одну сюжетную короткометражку, и её посвятили Нико Минору. Супергероиня, также известная как Сестра Гримм, знакома по серии «Беглецы»: волшебница бросила вызов родителям, супермощным злодеям, называющим себя «Прайд».
Marvel's Midnight Suns выходит 2 декабря на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. На Nintendo Switch и PlayStation 4 игра появится позже.