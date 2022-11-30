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28 минут назад

К Warhammer 40,000: Darktide выпустили релизный трейлер

Игромания.ру

Шведская студия Fatshark объявила об отключении бета-серверов кооперативного боевика Warhammer 40,000: Darktide. Финальное тестирование проводилось в течение двух недель, и для всех его участников приготовили подарки: набор головных уборов. К тому же им сохранят достигнутый в бете прогресс.

К Warhammer 40,000: Darktide выпустили релизный трейлер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вернуться в игру её поклонники смогут завтра: полноценный релиз состоится 30 ноября, в 21:00 по московскому времени. А релизный трейлер уже опубликован, и в нём показаны геймплейные фрагменты зачистки зоны силами команды из четырёх героев.

В Warhammer 40,000: Darktide игроков ждёт путешествие в Терциум: семя скверны постепенно захватывает ульи, и, если вовремя не искоренить вражеские силы, город падёт под напором Хаоса. Систему рукопашного боя разработчики перенесли из Vermintide 2, а разнообразие миссиям придадут модификаторы, к которым придётся приспосабливать снаряжение и тактики.

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