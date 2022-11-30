Представлен трейлер второго сезона Overwatch 2

Blizzard представила трейлер второго сезона Overwatch 2, который стартует уже 6 декабря. В нём представили первый взгляд на новые образы героев, посвящённые древнегреческой мифологии и Рождеству, и даже представили второй мифический скин. Он достался Королеве.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Из нововведений — новая карта (Гималаи), новый герой (танк Раматтра), новый боевой пропуск с большим числом наград и большими возможностями для получения уровней. Также разработчики намерены представить больше бесплатных наград для тех, кто не готов или не хочет платить.

Ещё пообещали 5 января запустить временное событие «Битва за Олимп», но никаких деталей мероприятия не раскрыли.