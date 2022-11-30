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1 час назад

Тодд Говард назвал свои любимые игры

Чемпионат.com

В интервью Лексу Фридману глава Bethesda Game Studios рассказал о своих самых любимых играх. Разработчик не смог выбрать одну исключительную, уделив внимание проектам разных времён и жанров.

Тодд Говард назвал любимые игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первую очередь он отметил серию Ultima, отметив то, насколько эти игры отличались друг от друга и каждый раз умудрялись удивлять. Также он обратил внимание, как много внимания тогда уделяли обложкам — отсюда и появился примерно единый стиль обложек всех The Elder Scrolls. Их делают так, чтобы вместе они выглядели органично.

Среди других игр Тодд Говард отметил «Тетрис» и The Legend of Zelda: Breath of the Wild — последнюю, конечно, он полюбил во многом из-за превосходного открытого мира.

Ещё он упомянул GTA 3, поскольку это игра — настоящая веха. Первая настоящая игра в открытом мире. При этом самой любимой Говард считает последовавшую после GTA: Vice City. Вдобавок в список попали Portal, Forza и первая Red Dead Redemption — в RDR, по мнению Говарда, лучшая история среди всех игр.

Любимой спортивной игрой была названа NCAA Football — как американец Говард предпочитает именно NCAA, отмечая невероятную глубину и разнообразие симулятора. Лучшим выпуском он назвал версию 2014 года — и он с нетерпением ждёт возвращения серии в 2023 году.

Я несколько лет донимал EA, когда же NCAA вернётся, и вот это наконец-то скоро случится.

Также Говард считает FIFA потрясающей игрой, однако он сам не большой фанат европейского футбола — FIFA он любит, но его сердцу всё же ближе именно NCAA Football.

Игры,Тодд Говард,
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