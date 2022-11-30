Дуэт косплеерш опубликовал фотосет в образе Ады Вонг и Джилл Валентайн из Resident Evil

Косплеерши, выступающие под псевдонимами Ari Anna и Alice Spiegel, опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) парные фотографии, на которых они изобразили главных героинь оригинальной трилогии игр Resident Evil Джилл Валентайн и Аду Вонг.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В новой фотосессии Ari Anna исполнила роль Джилл Валентайн. Для своего образа модель надела характерные для героини черные джинсы, синюю кофту, а также серый топ. Кроме того, Ari Anna использовала напульсник, боевые митенки и пистолет. Последний, правда, не похож на М92F, c которым ходит Валентайн в игре.

В свою очередь Alice Spiegel исполнила роль сексуальной брюнетки Ады Вонг. Для ее образа девушка использовала короткое красное платье, портупею, черный чокер, туфли на высоких каблуках, а также черные капроновые колготы.

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На фотографиях девушки в основном позируют в стойках из популярных артов по играм Resident Evil. Однако на одном из снимков модели предстали перед объективом в нижнем белье.

Хотя сюжетом игры интим между героинями не предусмотрен, физическую близость между Джилл и Адой часто изображают фанаты Resident Evil на своих рисунках и в фанфиках. Обе героини являются неформальными секс-символами серии игр.

Каждый из постов моделей набрал тысячи лайков. Суммарно на аккаунты Ari Anna и Alice Spiegel в Instagram подписаны около 100 тыс. человек.

По сюжету игры Джилл Валентайн является спецагентом отряда Delta Force, который выступает против злодейской корпорации Umbrella. В свою очередь Ада Вонг выступает в роли антигероя серии, который поддерживает Umbrella и всячески мешает спецоперациям Delta Force.