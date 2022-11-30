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20 минут назад

В GTA 5 воссоздали культовую сцену из «Форсажа 7»

Чемпионат.com

«Форсаж» уже давно превратился в одну из самых абсурдных кинофраншиз, которая ради зрелищности забывает о здравом смысле и законах физики. Так, в одном из эпизодов седьмого фильма главные герои выпрыгивают из самолёта на машинах прямо на ходу, успешно приземляются и продолжают погоню как ни в чём не бывало.

В GTA 5 воссоздали культовую сцену из «Форсажа 7»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Блогер под ником 7BucksGaming решил воссоздать культовую сцену в редакторе GTA 5. Он перенёс в игру не только саму идею падения на автомобиле с самолёта, но и идентичные ракурсы камеры вместе со звуками и диалогами из фильма. В целом автору удалось достоверно воссоздать всю сцену — подделку выдают разве что графика и устаревшие анимации.

Ранее 7BucksGaming уже переносил в GTA 5 события боевика «Скорая» Майкла Бэя. Ознакомиться с остальными видео можно на YouTube-канале блогера.

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