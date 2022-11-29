Как купить запрещенный для России World of Warcraft: Dragonflight

Состоялся релиз World of Warcraft: Dragonflight — свежего дополнения к популярной MMORPG от Blizzard, которое предлагает игрокам отправится в приключение на континенте драконов. Правда, помня о региональных ограничениях, отечественным поклонникам игры сначала нужно найти способ купить дополнение. Портал cybersport.ru рассказал, как это сделать.

Фото: Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment

После ввода новых ограничений магазин Battle.net перестал принимать оплату российскими банковскими картами, однако Blizzard также прекратила действие региональных цен для игроков из РФ и Беларуси. В результате базовое издание Dragonflight подорожало до 2 299 рублей, причем оплатить стоимость жетонами World of Warcraft не получится: отныне они обмениваются только на игровое время.

Видео дня

Итого отечественные геймеры могут приобрести дополнение лишь несколькими способами, самый простой из которых — это покупка ключа в стороннем магазине, вроде plati.market. Нужно найти продавца с большим количеством хороших отзывов, перевести ему деньги и получить ключ активации, который вводится в приложении Battle.net. Правда, в таком случае вам придется серьезно переплатить за покупку: сейчас базовая версия Dragonflight в среднем стоит почти 4 000 рублей.

Другой метод — это получить копию Dragonflight в подарок, но для этого вам понадобится европейский товарищ, который оплатит покупку своей банковской картой. Подарок придет вам на профиль, после чего его нужно будет лишь активировать в Battle.net, но есть нюанс: вы должны быть друзьями не менее 72 часов. Иначе магазин не позволит купить игру в подарок — так Blizzard пресекает мошенничество и кражу аккаунтов.

Наконец, при наличии карты заграничного банка вы можете купить игру и сами, но, в таком случае, вам придется зарегистрировать новый аккаунт в другом регионе. Понятное дело, прогресс вашего персонажа в World of Warcraft останется на другом профиле: вы можете отправить на него Dragonflight в качестве подарка, купив дополнение на европейском аккаунте.