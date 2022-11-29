Как купить запрещенный для России World of Warcraft: Dragonflight

Состоялся релиз World of Warcraft: Dragonflight — свежего дополнения к популярной MMORPG от Blizzard, которое предлагает игрокам отправится в приключение на континенте драконов. Правда, помня о региональных ограничениях, отечественным поклонникам игры сначала нужно найти способ купить дополнение. Портал cybersport.ru рассказал, как это сделать.
После ввода новых ограничений магазин Battle.net перестал принимать оплату российскими банковскими картами, однако Blizzard также прекратила действие региональных цен для игроков из РФ и Беларуси. В результате базовое издание Dragonflight подорожало до 2 299 рублей, причем оплатить стоимость жетонами World of Warcraft не получится: отныне они обмениваются только на игровое время.
Итого отечественные геймеры могут приобрести дополнение лишь несколькими способами, самый простой из которых — это покупка ключа в стороннем магазине, вроде plati.market. Нужно найти продавца с большим количеством хороших отзывов, перевести ему деньги и получить ключ активации, который вводится в приложении Battle.net. Правда, в таком случае вам придется серьезно переплатить за покупку: сейчас базовая версия Dragonflight в среднем стоит почти 4 000 рублей.
Другой метод — это получить копию Dragonflight в подарок, но для этого вам понадобится европейский товарищ, который оплатит покупку своей банковской картой. Подарок придет вам на профиль, после чего его нужно будет лишь активировать в Battle.net, но есть нюанс: вы должны быть друзьями не менее 72 часов. Иначе магазин не позволит купить игру в подарок — так Blizzard пресекает мошенничество и кражу аккаунтов.
Наконец, при наличии карты заграничного банка вы можете купить игру и сами, но, в таком случае, вам придется зарегистрировать новый аккаунт в другом регионе. Понятное дело, прогресс вашего персонажа в World of Warcraft останется на другом профиле: вы можете отправить на него Dragonflight в качестве подарка, купив дополнение на европейском аккаунте.
Если же вы не хотите жертвовать старой учетной записью, то можно попробовать обратиться в службу поддержки Blizzard с просьбой перенести российский аккаунт в другую страну. Но имейте в виду, что операторы поддержки наверняка попросят вас предъявить какие-либо доказательства того, что вы действительно переехали — или как минимум часто посещаете другую страну. Например, водительское удостоверение европейского образца, билет на самолет или договор аренды квартиры. Нет гарантий, что поддержка действительно перенесет ваш профиль в другой регион, но тем не менее.