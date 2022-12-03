Вот и наступили последние ноябрьские деньки — дальше нас ждут суровые холода. Но не беда, ведь всех нас согреют шикарные образы косплеерш. Сегодня нас порадуют образами из любимых киновселенных и культовой игры Хидео Кодзимы.

1/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence Фото: Чемпионат.com 3/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence Фото: Чемпионат.com 4/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence Фото: Чемпионат.com 6/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина Фото: Чемпионат.com 7/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина Фото: Чемпионат.com 9/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина Фото: Чемпионат.com 10/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com 12/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com 13/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com 15/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com 16/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com 18/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com 19/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com 21/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 22/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 23/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 24/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 25/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com

В последнее время к «Гарри Поттеру» замечено повышенное внимание. А мы и не против, особенно когда речь идёт об очень талантливой работе Rinnrick. Девушка представила свою версию Полумны Лавгуд, которая ни в чём не уступает своей киноверсии. Фото: Providence.

«Белоснежка»

Одну из самых популярных сказок любят во всём мире. А StormbornCat, кажется, её просто обожает, ведь она представила шикарный альтернативный взгляд на судьбу героини. Фото: Саша Фокина.

Overwatch

Helly Valentine представила потрясающий образ Эш из Overwatch. Судя по всему, героиня решила расслабиться в баре после тяжелых боёв — а мы и не против.

«Чёрная канарейка»

А вот кому точно бы не помешали отличные сериалы, так это вселенной DC. Благо во главу франшизы пришёл Джеймс Ганн, и мы наверняка когда-нибудь увидим сериал по мотивам приключений Чёрной канарейки. Тем более что референсы уже есть — просто возьмите отличный косплей от Ксаны Станкевич. Фото: barabaka.jpg.

Metal Gear Solid