В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Невероятный косплей по «Гарри Поттеру», Metal Gear Solid, DC, «Белоснежке» и Overwatch

Чемпионат.com

Вот и наступили последние ноябрьские деньки — дальше нас ждут суровые холода. Но не беда, ведь всех нас согреют шикарные образы косплеерш. Сегодня нас порадуют образами из любимых киновселенных и культовой игры Хидео Кодзимы.

1/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence
Фото: Чемпионат.com
3/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence
Фото: Чемпионат.com
4/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/25 Косплей «Гарри Поттер», модель Rinnrick, фотограф Providence
Фото: Чемпионат.com
6/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина
Фото: Чемпионат.com
7/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина
Фото: Чемпионат.com
9/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина
Фото: Чемпионат.com
10/25 Косплей «Белоснежка», модель StormbornCat, фотограф Саша Фокина
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine
Фото: Чемпионат.com
12/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine
Фото: Чемпионат.com
13/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine
Фото: Чемпионат.com
15/25 Косплей Overwatch, модель Helly Valentine
Фото: Чемпионат.com
16/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
18/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
19/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Ксана Станкевич, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
21/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
22/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
24/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
25/25 Косплей «Чёрная канарейка», модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com

«Гарри Поттер»

В последнее время к «Гарри Поттеру» замечено повышенное внимание. А мы и не против, особенно когда речь идёт об очень талантливой работе Rinnrick. Девушка представила свою версию Полумны Лавгуд, которая ни в чём не уступает своей киноверсии. Фото: Providence.

«Белоснежка»

Одну из самых популярных сказок любят во всём мире. А StormbornCat, кажется, её просто обожает, ведь она представила шикарный альтернативный взгляд на судьбу героини. Фото: Саша Фокина.

Overwatch

Helly Valentine представила потрясающий образ Эш из Overwatch. Судя по всему, героиня решила расслабиться в баре после тяжелых боёв — а мы и не против.

«Чёрная канарейка»

А вот кому точно бы не помешали отличные сериалы, так это вселенной DC. Благо во главу франшизы пришёл Джеймс Ганн, и мы наверняка когда-нибудь увидим сериал по мотивам приключений Чёрной канарейки. Тем более что референсы уже есть — просто возьмите отличный косплей от Ксаны Станкевич. Фото: barabaka.jpg.

Metal Gear Solid

Frau_Haku продолжает выпускать шикарные сеты по культовой серии Хидео Кодзимы. Теперь дело дошло до инцидента в Шэдоу Мозес от лица снайпера Вульф. Фото: KIRA.

Игры,Фото,Хидео Кодзима,Джеймс Ганн,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители