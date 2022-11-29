Для собак выпустят настоящую игровую консоль

Издание VGC обратило внимание на разработку британского стартапа Joipaw. Он хочет выпустить игровую консоль для собак, чтобы улучшать физическое состояние животных, а также помогать им развивать умственную активность.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Изначально устройство задумывалось как средство для снятия стресса собак, когда хозяев нет дома, однако потом специалисты из Joipaw подтвердили, что занятия с консолью улучшают когнитивное развитие и отдаляет наступление собачьей деменции.

В ролике ниже можно увидеть, как собаки носом нажимают на экран и ловят кротов и других существ. В некоторых случаях устройство вознаграждает собаку лакомством.

Создатели консоли отмечают, что хотят придумать мини-игры, в которых человек мог бы соревноваться с собакой. Но каких-то конкретных идей пока нет.