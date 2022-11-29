Microsoft уличили в обмане

Sony сообщила регуляторам, что Xbox Game Pass «существенно лидирует» в сфере подписок, указав, что её новые более дорогие подписки PlayStation Plus Extra и Premium ещё не взлетели.

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В недавнем ответном письме британским регуляторам компания Sony приводит доводы против слияния Microsoft и Activision, указывая, что миллиардные франшизы Activision могут стать переломным моментом на рынке подписок.

Sony утверждает, что у Xbox Game Pass большое преимущество перед новым предложением PlayStation Plus, показывая, что общее количество подписчиков Xbox Game Pass достигло отметки в 29 миллионов. Компания Microsoft ранее заявляла, что на конец июня 2022 года у Xbox Game Pass было более 25 миллионов подписчиков.

Это говорит, что новая многоуровневая подписка PlayStation Plus от Sony чувствует себя не слишком хорошо. Об этом можно судить по потере 1,9 миллиона подписчиков PlayStation Plus во втором квартале, которое произошло вскоре после представления новой более дорогой трехуровневой модели PS Plus. Похоже, Sony подтверждает, что PS Plus Extra и PS Plus Premium не взлетают.

По состоянию на 30 сентября общее число подписчиков сервиса PlayStation Plus от Sony составляло 45,4 миллиона человек, но эта цифра включает в себя все три уровня. Основную часть составляет самый дешевый уровень, PlayStation Plus Extra.

Второй момент – у Xbox Game Pass гораздо больше подписчиков, чем утверждает Microsoft. Если цифра Sony верна, то реальных подписчиков у Xbox Game Pass на 4 миллиона больше (на 16% больше), чем говорит Microsoft.