Microsoft уличили в обмане

Это говорит, что новая многоуровневая подписка PlayStation Plus от Sony чувствует себя не слишком хорошо. Об этом можно судить по потере 1,9 миллиона подписчиков PlayStation Plus во втором квартале, которое произошло вскоре после представления новой более дорогой трехуровневой модели PS Plus. Похоже, Sony подтверждает, что PS Plus Extra и PS Plus Premium не взлетают.