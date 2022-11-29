В декабре Epica Games раздаст 15 игр

В сети появились детали распродажи в сервисе Epic Games Store. До конца этого года пользователей ждет две распродажи и бесплатная раздача больше десятка игр.

Бесплатная раздача будет проходить с 15 по 29 декабря. В эти дни каждый день в сервисе будет проходить бесплатная раздача одной игры. Всего в акции примут участие 15 игр. Название игр пока не раскрывается. Скорее всего, они станут известны ближе к началу распродажи. Также в EGS будет проходить рождественская распродажа: с 15 декабря по 5 января. Пользователей ждет и распродажа в честь церемонии The Game Awards. Данная распродажа пройдёт с 8 по 10 декабря.