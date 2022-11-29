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19 минут назад

В декабре EGS раздаст 15 игр

Droidnews

В сети появились детали распродажи в сервисе Epic Games Store. До конца этого года пользователей ждет две распродажи и бесплатная раздача больше десятка игр.

В декабре Epica Games раздаст 15 игр
Фото: DroidnewsDroidnews

Бесплатная раздача будет проходить с 15 по 29 декабря. В эти дни каждый день в сервисе будет проходить бесплатная раздача одной игры. Всего в акции примут участие 15 игр. Название игр пока не раскрывается. Скорее всего, они станут известны ближе к началу распродажи. Также в EGS будет проходить рождественская распродажа: с 15 декабря по 5 января. Пользователей ждет и распродажа в честь церемонии The Game Awards. Данная распродажа пройдёт с 8 по 10 декабря.

Стоит отметить, что в прошлом году в EGS прошла бесплатная раздача 17 игр. Среди наиболее известных игр были: Shadow of the Tomb Raider, Control, Prey и Shenmue 3.

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