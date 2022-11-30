Monster Hunter: Rise всё-таки доберётся до PlayStation, Xbox и Game Pass

Monster Hunter: Rise выйдет на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 в 2023 году. В это же время игра пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Об этом сообщил портал Insider Gaming. На консолях текущего поколения приключение получит поддержку 4К-разрешения при стабильных 60FPS, а также глубокий 3D-звук.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Monster Hunter: Rise вышла весной 2021 года на Nintendo Switch, в 2022-м ролевой экшен портировали на ПК. Общий тираж игры превысил 11 млн копий, а масштабное расширение Sunbreak купили более 4 млн раз. Аналитики уверены, что благодаря релизу на PlayStation и Xbox игра станет популярнее и принесёт Capcom ещё больше денег.