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29 минут назад

Monster Hunter: Rise всё-таки доберётся до PlayStation, Xbox и Game Pass

Чемпионат.comиещё 1

Monster Hunter: Rise выйдет на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 в 2023 году. В это же время игра пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Об этом сообщил портал Insider Gaming. На консолях текущего поколения приключение получит поддержку 4К-разрешения при стабильных 60FPS, а также глубокий 3D-звук.

Monster Hunter: Rise всё-таки доберётся до PlayStation, Xbox и Game Pass
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Monster Hunter: Rise вышла весной 2021 года на Nintendo Switch, в 2022-м ролевой экшен портировали на ПК. Общий тираж игры превысил 11 млн копий, а масштабное расширение Sunbreak купили более 4 млн раз. Аналитики уверены, что благодаря релизу на PlayStation и Xbox игра станет популярнее и принесёт Capcom ещё больше денег.

Общий тираж серии Monster Hunter сейчас составляет 86 млн проданных копий во всём мире. Первая игра цикла вышла 18 лет назад — в далёком 2004 году.

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