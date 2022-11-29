Ozon назвал самые популярные игры у россиян

Самой популярной игрой для Xbox One среди клиентов Оzon стала FIFA 23 Standard Edition. Об этом в комментарии «Игромании» рассказала пресс-служба торговой площадки.

Примечательно, что в тройку вошла и FIFA 22, которая уступила второе место Cyberpunk 2077. На четвёртой позиции оказалась Elden Ring, глобальные продажи которой с момента премьеры достигли 17,5 миллиона копий. Замкнула пятёрка «Ведьмак 3: Дикая Охота». Данные по покупательскому интересу учитывались с января по ноябрь этого года.