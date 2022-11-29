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1 час назад

FIFA вошла в топ-5 самых популярных игр на Ozon

Игромания.ру

Самой популярной игрой для Xbox One среди клиентов Оzon стала FIFA 23 Standard Edition. Об этом в комментарии «Игромании» рассказала пресс-служба торговой площадки.

Ozon назвал самые популярные игры у россиян
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Примечательно, что в тройку вошла и FIFA 22, которая уступила второе место Cyberpunk 2077. На четвёртой позиции оказалась Elden Ring, глобальные продажи которой с момента премьеры достигли 17,5 миллиона копий. Замкнула пятёрка «Ведьмак 3: Дикая Охота». Данные по покупательскому интересу учитывались с января по ноябрь этого года.

Ранее специалисты маркетплейса поделились подборками самых популярных игр на Nintendo Switch и PC. Стоит отметить, что в преддверии чемпионата мира по футболу также фиксируется повышенный спрос на футбольные симуляторы для консолей.

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