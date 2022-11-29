В Австралии призвали приравнять FIFA 23 к рейтингу «18+»

Депутат Эндрю Уилки из правительства Австралии наконец представил свой законопроект, касающийся лутбоксов в стране. Он предлагает выдавать играм, в которых есть предметы со случайным содержимым, рейтинг «18+» — «Только для взрослых». Кроме того, на коробках с подобными проектами должно быть большое предупреждение о внутриигровых покупках.

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Как отмечает Уилки, игры с особенно «хищной» монетизацией и вовсе не должны будут проходить возрастную комиссию в Австралии. В целом законопроект может приравнять лутбоксы к азартным играм, чтобы регуляторы не закрывали глаза на вопиющие траты пользователей, которые частенько происходят в разных странах.