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53 минуты назад

В сеть продолжает утекать геймплей The Callisto Protocol

Игромания.ру

В сеть продолжают утекать геймплейные видео The Callisto Protocol — хотя до релиза остаётся ещё пара дней.

В сеть продолжает утекать геймплей The Callisto Protocol
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, некоторые пользователи получили раннюю копию игры для прохождения, решив поделиться увиденными спойлерными кадрами. Ролики уже убрали с YouTube, однако «интернет всё помнит».

Если в прошлый раз зрители раньше срока смогли увидеть первые минуты проекта в «экранке», то теперь тот же самый момент с завязкой сюжета появился и в хорошем качестве. Кроме того, к нему добавилось ещё два дополнительных геймплейных отрывка — на них главный герой Джейкоб изучает локации космической тюрьмы и сталкивается с врагами. Релиз The Callisto Protocol намечен на 2 декабря для PC, PlayStation и Xbox.

Недавно авторы признались, что при создании проекта вдохновлялись даже мультиками про Губку Боба.

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