В сеть продолжает утекать геймплей The Callisto Protocol

Если в прошлый раз зрители раньше срока смогли увидеть первые минуты проекта в «экранке», то теперь тот же самый момент с завязкой сюжета появился и в хорошем качестве. Кроме того, к нему добавилось ещё два дополнительных геймплейных отрывка — на них главный герой Джейкоб изучает локации космической тюрьмы и сталкивается с врагами. Релиз The Callisto Protocol намечен на 2 декабря для PC, PlayStation и Xbox.