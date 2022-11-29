Samsung анонсировала новую видеопамять для видеокарт

Samsung сегодня анонсировала видеопамять GDDR6W, разработанную на основе технологии FOWLP, в которой значительно улучшена пропускная способность и емкость. Представители Samsung заявили, что высокопроизводительные решения памяти большой емкости и высокой пропускной способности помогают виртуальному миру стать ближе к реальности. Чтобы удовлетворить этот растущий рыночный спрос, Samsung Electronics разработала GDDR6W (x64), первую в отрасли графическую технологию DRAM следующего поколения.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Samsung говорит, что GDDR6 значительно улучшилась с момента ее выпуска. В июле прошлого года Samsung разработала модель GDDR6 с пропускной способностью 24 Гбит/с. GDDR6W удваивает пропускную способность (производительность) и емкость при сохранении того же размера, что и GDDR6.

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Как показано на рисунке выше, поскольку в корпусе того же размера можно разместить в два раза больше микросхем памяти, емкость графической DRAM увеличилась с 16 Гб до 32 Гб, а пропускная способность и количество операций ввода-вывода увеличились с 32 до 64.

Технология FOWLP позволяет монтировать микросхемы памяти непосредственно на кремниевые пластины, а не на печатные платы. При этом Samsung применила технологию RDL, чтобы добиться более тонкой разводки. Кроме того, поскольку печатная плата не используется, толщина корпуса уменьшается, а рассеивание тепла улучшается.

Корпус GDDR6W на основе FOWLP толщиной 0,7 мм на 36% тоньше, чем предыдущий корпус толщиной 1,1 мм. Несмотря на то, что чип является многослойным, он по-прежнему предлагает те же тепловые характеристики и производительность, что и существующая память GDDR6. Однако, в отличие от GDDR6, GDDR6W на основе FOWLP может удвоить пропускную способность за счет удвоения ввода-вывода на пакет.

Что касается производительности, GDDR6W может генерировать пропускную способность 1,4 ТБ/с при 512 операциях ввода-вывода на системном уровне и скорости передачи 22 Гбит/с на контакт.