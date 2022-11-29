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41 минуту назад

Фанат воссоздал уютный российский двор в Minecraft. Интернет в восторге

Чемпионат.com

Пользователь Reddit под ником DueAd6720 решил воссоздать в культовой Minecraft типичный российский двор зимой где-нибудь в глубинке. У геймера получилась очень детальная работа, передающая атмосферу самой обычной зимней картины для многих россиян. Сам игрок отметил, что вдохновился скорым наступлением самого холодного времени года.

Фанат воссоздал уютный российский двор в Minecraft
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Представляю вам свою новую работу, меня вдохновило наступление зимы, поэтому предлагаю вам почувствовать эту атмосферу вместе со мной. Старался учитывать каждую мелочь в своей работе.

Скачать Post-Soviet courtyard in winter можно на специальной странице.

Reddit
Reddit
Reddit
Reddit

Пользователи Reddit восторженно приняли работу автора, которая за 5 дней собрала больше 24 тыс. лайков. В комментариях они отметили высокую проработку деталей и невероятную аутентичность работы.

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