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1 час назад

В Steam появился список «Осторожно, русские игры»

Газета.Ru

Украинский пользователь Steam создал в сервисе продажи игр для ПК список «Осторожно, русские игры», в который включает все игры от разработчиков из России. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», автор предлагает геймерам отказаться от покупки проектов.

В Steam появился список «Осторожно, русские игры»
Фото: Газета.руГазета.ру

«Здесь собраны игры от российских студий, издательств и объединений, в которых основные сотрудники россияне. Эти игры кто-нибудь мог случайно приобрести (или уже приобрел), не зная об их происхождении», — говорится в описании.

В список в настоящее время включены 604 игры, в том числе 273 инди-проекта, 169 ролевых игр, 124 симулятора, 134 стратегии и 242 экшн-игры.

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Под каждым из проектов автор списка, которых в Steam именуют кураторами, оставляет свой информационный комментарий в разделе рецензий:

«Это русская игра. Покупая ее (или даже просто прибавив к желаемому), вы поддерживаете врагов нашей страны».

Пользователь ведет перечисление игр от российских разработчиков с конца сентября 2022 года. На его список подписаны более 7 тыс. профилей Steam.

Ранее cтудия Running With Scissors, ответственная за разработку игр серии Postal, объявила, что из Steam была удалена третья часть франшизы.

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