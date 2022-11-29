В Steam появился список «Осторожно, русские игры»

Украинский пользователь Steam создал в сервисе продажи игр для ПК список «Осторожно, русские игры», в который включает все игры от разработчиков из России. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», автор предлагает геймерам отказаться от покупки проектов.

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«Здесь собраны игры от российских студий, издательств и объединений, в которых основные сотрудники россияне. Эти игры кто-нибудь мог случайно приобрести (или уже приобрел), не зная об их происхождении», — говорится в описании.

В список в настоящее время включены 604 игры, в том числе 273 инди-проекта, 169 ролевых игр, 124 симулятора, 134 стратегии и 242 экшн-игры.

Под каждым из проектов автор списка, которых в Steam именуют кураторами, оставляет свой информационный комментарий в разделе рецензий:

«Это русская игра. Покупая ее (или даже просто прибавив к желаемому), вы поддерживаете врагов нашей страны».

Пользователь ведет перечисление игр от российских разработчиков с конца сентября 2022 года. На его список подписаны более 7 тыс. профилей Steam.