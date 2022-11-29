Need for Speed Unbound начала выходить: как получить доступ

До выхода Need for Speed Unbound остаётся совсем немного, но некоторые геймеры уже получили доступ к проекту и проводят в нём время. Доступ открылся подписчикам EA Play и владельцам премиального издания Palace.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для первых действует ограничение на десять часов геймплея, а вторые могут играть без особых проблем. Напомним, что издание Palace стоит примерно на 500 рублей дороже стандартной версии гонки. А подписка EA Play стоит от 300 рублей в месяц.

Если покупать EA Play через турецкий аккаунт на месяц, то нужно будет отдать всего 40 лир (примерно 140 рублей). Можно взять и на год за 250 лир (примерно 820 рублей).

Чемпионат.com

Need for Speed Unbound — новая часть в культовой гоночной франшизе. Unbound предложит геймерам свежий взгляд на франшизу с различными кислотными и аниме-эффектами. Всё это можно отключить через настройки.