В World of Warcraft: Dragonflight зафиксированы проблемы с серверами

Дело в том, что все игроки попадают в новую зону с помощью лодки или дирижабля. Однако по какой-то причине транспорт не только задерживается, но и может выкинуть любого путешественника из игры. Некоторые пользователи сообщают о том, что после выхода из игры им не удаётся вернуться обратно по причине неработающих серверов.