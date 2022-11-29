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7 минут назад

Многие игроки World of Warcraft: Dragonflight не могут попасть в новую зону

Игромания.ру

Многие игроки World of Warcraft: Dragonflight, пытающиеся попасть на Драконьи острова, столкнулись с проблемами с серверами. Blizzard уже работает над разрешением неприятной ситуации.

В World of Warcraft: Dragonflight зафиксированы проблемы с серверами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дело в том, что все игроки попадают в новую зону с помощью лодки или дирижабля. Однако по какой-то причине транспорт не только задерживается, но и может выкинуть любого путешественника из игры. Некоторые пользователи сообщают о том, что после выхода из игры им не удаётся вернуться обратно по причине неработающих серверов.

Дополнительный портал, который можно использовать для перемещения на стартовую зону расширения, отправляет игроков сначала на экран загрузки, а затем обратно на причал. Кроме того, похоже, что некоторых счастливчиков, которым удалось добраться до локации, всё равно в итоге отключают от игры.

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