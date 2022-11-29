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26 минут назад

Разработчик из России показал прогресс в создании ремейка Need for Speed: Underground 2

Чемпионат.com

Российский программист Иван Новожилов и автор канала 2Unreal4Underground опубликовали процесс создания ремейка Need for Speed: Underground 2. В ролике, выложенном недавно, можно увидеть различные игровые элементы и сам геймплей.

Разработчик из РФ показал процесс создании ремейка NFS: Underground 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально разработка велась на движке Unreal Engine 4, а затем авторы перешли на пятую версию движка Epic Games. Работать на нём стало значительно легче, да и производительность проекта стала лучше. Помимо геймплея в видео, также демонстрируются улучшения в интерфейсе.

В проекте переработали и систему столкновений. В ремейке автомобили не будут застревать в объектах и перестали выпадать за пределы игрового мира.

Даты выхода у фанатского ремейка культовой гонки пока что нет.

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