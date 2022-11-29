В Gotham Knights появится злодей Старро и новый режим

Heroic Assault, кооперативный режим на четырёх человек к Gotham Knights, выходит уже сегодня в 20:00 МСК. Вместе с ним в игру прибудет злодей Старро, опасная инопланетная форма жизни, которая способна брать под контроль людей и создавать клонов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Об этом разработчики рассказали в официальном Twitter-аккаунте, сопроводив новость атмосферным артом. Апдейт будет бесплатным для всех обладателей Gotham Knights.

Напомним, что в Heroic Assault игроки окажутся на специальных уровнях-аренах, где им придётся выполнять определённые задания и сражаться с врагами. В общей сложности будет 30 подобных площадок, которые можно изучать с друзьями через онлайн-кооператив. Heroic Assault будет работать отдельно от сюжетной кампании, которая поддерживает лишь кооператив на двоих.