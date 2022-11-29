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24 минуты назад

Сегодня в Gotham Knights прибудет Старро — вместе с кооперативным режимом

Игромания.ру

Heroic Assault, кооперативный режим на четырёх человек к Gotham Knights, выходит уже сегодня в 20:00 МСК. Вместе с ним в игру прибудет злодей Старро, опасная инопланетная форма жизни, которая способна брать под контроль людей и создавать клонов.

В Gotham Knights появится злодей Старро и новый режим
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об этом разработчики рассказали в официальном Twitter-аккаунте, сопроводив новость атмосферным артом. Апдейт будет бесплатным для всех обладателей Gotham Knights.

Напомним, что в Heroic Assault игроки окажутся на специальных уровнях-аренах, где им придётся выполнять определённые задания и сражаться с врагами. В общей сложности будет 30 подобных площадок, которые можно изучать с друзьями через онлайн-кооператив. Heroic Assault будет работать отдельно от сюжетной кампании, которая поддерживает лишь кооператив на двоих.

Gotham Knights вышла 21 октября на PC, Xbox Series и PS5. Известно, что разработчики экшена уже трудятся над «AAA-игрой для консолей».Арт

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