В ремейке «Ведьмака» сделают открытый мир из «Ведьмака 3»

Во время подведения итогов третьего финансового квартала CD Projekt RED подтвердила, что ремейк первого «Ведьмака» — ролевая игра в открытом мире. Судя по всему, разработчики сильно переработают RPG 2007 года, включая баланс, размер локаций и другие элементы под современные консоли.

Фото: CD PROJEKT RED CD PROJEKT RED

Напомним, что оригинальный «Ведьмак» был игрой без открытого мира. Проект был разделён на главы, после прохождения которых геймер больше не мог вернуться в определённые сюжетные места. Судя по всему, авторы из польской студии Fool’s Theory отталкиваются от третьей, самой успешной части серии.