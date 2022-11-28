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2 часа назад

В ремейке «Ведьмака» будет открытый мир

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Во время подведения итогов третьего финансового квартала CD Projekt RED подтвердила, что ремейк первого «Ведьмака» — ролевая игра в открытом мире. Судя по всему, разработчики сильно переработают RPG 2007 года, включая баланс, размер локаций и другие элементы под современные консоли.

В ремейке «Ведьмака» сделают открытый мир из «Ведьмака 3»
Фото:  CD PROJEKT RED CD PROJEKT RED

Напомним, что оригинальный «Ведьмак» был игрой без открытого мира. Проект был разделён на главы, после прохождения которых геймер больше не мог вернуться в определённые сюжетные места. Судя по всему, авторы из польской студии Fool’s Theory отталкиваются от третьей, самой успешной части серии.

Как отметили в CD Projekt RED, ремейк находится в разработке чуть больше года. Других подробностей об игре, включая дату выхода, пока нет.

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