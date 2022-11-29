Microsoft готова пойти на уступки по покупке Activision Blizzard

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Microsoft в ближайшие недели может предложить особые средства и меры для обеспечения сделки с Activision Blizzard. Компания собирается пойти на уступки, чтобы снять возражения регулирующих органов Европейского совета.

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Европейская комиссия должна опубликовать официальный список проблем с конкуренцией, известный как заявление о возражениях, в январе 2023 года. Если Microsoft выберет эффективные меры правовой защиты до выдачи документа, это может повлиять на процесс регулирования.

Microsoft признала, что на Xbox игры хуже, чем на PlayStationПредположительно Microsoft собирается предложить десятилетнее лицензионное соглашение с Sony. Об этом компания уже сообщала ранее, но тогда Sony никак не прокомментировала перспективу выпуска игр серии Call of Duty на Playstation в течение десяти лет.