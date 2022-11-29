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1 час назад

СМИ: Microsoft готова пойти на уступки перед ЕС ради сделки с Activision Blizzard

Игромания.руиещё 1

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Microsoft в ближайшие недели может предложить особые средства и меры для обеспечения сделки с Activision Blizzard. Компания собирается пойти на уступки, чтобы снять возражения регулирующих органов Европейского совета.

Microsoft готова пойти на уступки по покупке Activision Blizzard
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Европейская комиссия должна опубликовать официальный список проблем с конкуренцией, известный как заявление о возражениях, в январе 2023 года. Если Microsoft выберет эффективные меры правовой защиты до выдачи документа, это может повлиять на процесс регулирования.

Microsoft признала, что на Xbox игры хуже, чем на PlayStationПредположительно Microsoft собирается предложить десятилетнее лицензионное соглашение с Sony. Об этом компания уже сообщала ранее, но тогда Sony никак не прокомментировала перспективу выпуска игр серии Call of Duty на Playstation в течение десяти лет.

Ряд стран уже одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard, однако продолжается тщательное расследование в ЕС и Великобритании. Федеральная торговая комиссия США тоже готова заблокировать сделку, подав антимонопольный иск.

Игры,Европейский совет,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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