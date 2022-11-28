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1 час назад

В Nuorthgard сыграло три миллиона человек

Игромания.ру

Студия Shiro Games, известная по ролевым играм серии Evoland, пять лет назад выпустила в ранний доступ скандинавскую стратегию Northgard. А теперь объявила, что за прошедшие годы с игрой успело познакомиться три миллиона игроков.

В Nuorthgard сыграло три миллиона человек
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики привели и ряд других цифр. В игре сейчас насчитывается десять кланов, хотя на момент премьеры их было всего четыре. Студия выпустила к Northgard семь крупных контентных обновлений, в том числе бесплатных. И ведущие разработчики лично появились в видео, чтобы поприветствовать игроков и поблагодарить их за интерес к игре.

Northgard получает очень положительные отзывы в Steam, игру рекомендует 91% покупателей. В игре нас ждёт 11 сюжетных кампаний, в ходе которых нам предстоит помочь кланам викингов обосноваться на новом континенте и покорить его любым выбранным способом.

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