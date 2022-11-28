В Nuorthgard сыграло три миллиона человек

Студия Shiro Games, известная по ролевым играм серии Evoland, пять лет назад выпустила в ранний доступ скандинавскую стратегию Northgard. А теперь объявила, что за прошедшие годы с игрой успело познакомиться три миллиона игроков.

Разработчики привели и ряд других цифр. В игре сейчас насчитывается десять кланов, хотя на момент премьеры их было всего четыре. Студия выпустила к Northgard семь крупных контентных обновлений, в том числе бесплатных. И ведущие разработчики лично появились в видео, чтобы поприветствовать игроков и поблагодарить их за интерес к игре.