В Call of Duty: Warzone 2 процветает нелегальный бизнес

Вместе с релизом Call of Duty: Warzone 2 разработчики из Activision ввели новый режим под названием DMZ. И чтобы привлечь игроков к чему-то новому, авторы сделали штурмовую винтовку M13B эксклюзивом нового режима. Причём добыть её можно только победив непростого босса, который обитает в облаках ядовитого тумана.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самые умелые игроки уже поняли, что на этом можно построить целый бизнес, и начали предлагать свои услуги по победе над боссом. На площадке eBay ежедневно появляются предложения по добыче M13B в кооперативе — несмотря на то, что в DMZ каждый играет сам за себя. Приблизительно за 6 фунтов (около 450 рублей) пользователи обещают помочь с убийством босса и добычей столь желанной пушки.