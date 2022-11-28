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28 минут назад

Утекли скриншоты перезапуска стратегии The Settlers

Чемпионат.comиещё 1

О перезапуске градостроительной стратегии The Settlers, разрабатываемом Ubisoft, уже давно не было слышно. Недавно в сеть утекло несколько скриншотов проекта, а также было раскрыто и его название — The Settlers: New Allies.

Утекли скриншоты перезапуска стратегии The Settlers
Фото: TwitterTwitter

На скриншотах можно увидеть некую деревню, большое здание и некоторых воинов.

В игре предстоит осваивать новые земли, организовывать сбор ресурсов, нанимать различных специалистов и воевать. The Settlers предложит игрокам три фракции, каждая из которых будет уникальна.

Изначально перезапуск культовой стратегии должен был выйти в 2020 году. Релиз не состоялся, а после этого про игру будто бы забыли. Впрочем, о ней и сейчас не особо много говорят.

Даты выхода у проекта всё ещё нет.

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