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15 минут назад

Видеоигры хотят сделать частью канона вселенной DC с фильмами и сериалами

Чемпионат.com

Нынешний глава киновселенной DC Джеймс Ганн подтвердил, что будущие игры Warner Bros. будут связаны с фильмами, сериалами и мультфильмами компаниями. Судя по всему, это значит, что будущая игра про Чудо-женщину от студии Monolith (F.E.A.R., Shadow of Mordor) станет частью канона фильмов с Галь Гадот.

Для игр, фильмов и сериалов в DC создадут общую вселенную
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пока неясно, как именно будут сочетаться игры, фильмы и сериалы DC. Будут ли они просто происходить в одной вселенной или будут дополнять друг друга сюжетно — об этом мы узнаем не раньше следующего года.

Интересно, что у Marvel подход несколько иной. Фильмы, сериалы и игры Disney рассказывают истории из разных вселенных, поэтому их авторы могут не оглядываться на работу коллег из другого подразделения.

Игры,Джеймс Ганн,Галь Гадот,Walt Disney,
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