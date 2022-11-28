Энтузиасты уже создают моды для ещё не вышедшей Street Fighter 6

Файтинг Street Fighter 6 выйдет только в следующем году, но в сети обратили внимание, что энтузиасты уже готовят моды — это стало возможным благодаря взлому закрытой бета-версии в октябре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

И теперь, например, пользователь Punishere1_ день за днём публикует в Twitter ролики с модами, которые меняют костюм Чунь-Ли — видимо, одного из самых любимых персонажей игрока. Причём он интересуется мнением аудитории и готовится и дальше делиться своими творениями.

Кроме того, демонстрацию различных модов для Street Fighter 6 можно найти и на YouTube.