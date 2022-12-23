Пять самых странных и плохих портов на ПК

Сейчас ПК-порты консольных проектов чаще всего превосходят оригинальные версии за счет дополнительных графических опций и других улучшений, но так было не всегда. Историки индустрии помнят, что еще совсем недавно портирование игр было неблагодарной работой, и компьютерные версии различных эксклюзивов были, мягко говоря, не идеальными. Портал pcgamer.com собрал примеры самых странных, плохих, эксцентричных и просто забытых портов.

Фото: Capcom Capcom

Genso Suikoden

Видео дня

Одна из самых известных JRPG-франшиз 1990-х появилась на ПК даже быстрее, чем на Sega Saturn. Причем, в отличие от большинства консольных портов того времени, Konami действительно постаралась адаптировать проект для Windows. Графический интерфейс был полностью переделан под оконный формат, диалоги, игровая карта, характеристики персонажей и инвентарь получили отдельные панели, поддерживающие обзор мышью. Конечно, качество звука немного отставало от оригинала для PlayStation, но для своей эпохи ПК-порт Genso Suikoden выдался шокирующе хорошим. Жаль только, что он так и не вышел за пределами Японии.

Thunder Blade

Аркадная версия Thunder Blade была технологическим чудом: вертолетный шутер, который переключался между перспективами от третьего и первого лица, с невероятно гладким масштабированием псевдотрехмерных спрайтов. Для 1987 года игра могла похвастать великолепной графикой… Но ПК-порт не смог воссоздать этот визуал. Он тормозил, заикался и ощущался просто ужасно: спрайты врагов и музыку было не узнать. Особенно победный джингл в конце каждого уровня, который на ПК-версии не попадал в ноты оригинала.

Dementium 2

Dementium 2 — это средненький хоррор для Nintendo DS, который мог похвастать впечатляющей (по меркам портативной платформы) производительностью. Игра на 70% состояла из различных клише: страшные психлечебницы, «заржавевший» параллельный мир, где главный герой боролся с монстрами и так далее. Но ПК-порт проекта больше походил на ремейк, т.к. его разработчики выбрали совсем другую эстетику и схему управления.

Hologram Time Traveler

Hologram Time Traveler никогда не была хорошей игрой, даже на родной аркадной платформе. Это экспериментальное FMV-приключение запускалось на голографическом проекторе, из-за чего играть было еще сложнее. ПК-порт, очевидно, работал на другом железе, и взамен предложил другой гиммик: красно-синие 3D-очки, которые только вызывали головную боль.

Ghosts ‘n Goblins