Губка Боб повлиял на самую страшную игру этого года

Как оказалось, создатели The Callisto Protocol вдохновлялись не только хоррорами, но и довольно неожиданными проектами. Например, мультфильмом «Губка Боб Квадратные Штаны».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, отвечавший за персонажей Глауко Лонги отмечает, что команда хотела добавить в игру что-то, что выглядело бы «очень безумно».

И при этом работало должным образом. Так что разработчики смотрели и на мультфильмы вроде «Губки Боба», которые помогли со стилизацией и движением персонажей — в том числе во время сражений. Также Лонги отмечает проекты Disney или Pixar, где многое о персонаже можно сказать по одному лишь его силуэту.