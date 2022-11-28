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1 час назад

Команда The Callisto Protocol вдохновлялась в том числе мультиками о Губке Бобе

Игромания.ру

Как оказалось, создатели The Callisto Protocol вдохновлялись не только хоррорами, но и довольно неожиданными проектами. Например, мультфильмом «Губка Боб Квадратные Штаны».

Губка Боб повлиял на самую страшную игру этого года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, отвечавший за персонажей Глауко Лонги отмечает, что команда хотела добавить в игру что-то, что выглядело бы «очень безумно».

И при этом работало должным образом. Так что разработчики смотрели и на мультфильмы вроде «Губки Боба», которые помогли со стилизацией и движением персонажей — в том числе во время сражений. Также Лонги отмечает проекты Disney или Pixar, где многое о персонаже можно сказать по одному лишь его силуэту.

The Callisto Protocol выходит 2 декабря на PC, Xbox и PlayStation — в этот же день ожидаются и обзоры. Ранее стали известны системные требования хоррора, а также то, что на релизе его будет защищать Denuvo. Кроме того, в сети появились первые полчаса игры.

Игры,Walt Disney,
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