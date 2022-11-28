Свежие ролики Overwatch 2 посвятили дизайну и боевым умениям нового героя

Создатели Overwatch 2 выпустили два новых ролика, посвящённых новому герою — танку по имени Раматтра, которого добавят в игру 6 декабря с началом второго сезона.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, в первом видео демонстрируют ранние изображения героя, отмечая, что создание Раматтры началось аж в 2017 году, когда Blizzard трудилась над концептами бойцов группировки Нуль-сектор. И уже тогда появился персонаж, внешне напоминающий фараона, и разработчики подумали, что он был бы крутым героем.

Со временем же его создатели вдохновлялись кем-то вроде пастыря или кочевника — кроме того, отмечается, что образ Раматтры основан в том числе на ранних концептах Дзенъятты.А второй ролик посвящён геймплею за Раматтру, у которого две формы: омника и Немезиды. В первом случае герой может стрелять нанитами, а также создавать прочные барьеры, которые, впрочем, существуют непродолжительное время. Снаряды противников не проходят сквозь такие щиты, но вот наниты Раматтры — легко.

В форме Немезиды герой становится куда здоровее — речь идёт в том числе о дополнительной броне. Раматтра может создавать кулаками волны разрушительной энергии, которая проходит сквозь щиты противников и наносит урон сразу нескольким врагам. Кроме того, используя блок, герой существенно сокращает полученный им спереди урон (при этом сзади он остаётся незащищённым), но и замедляет самого персонажа.