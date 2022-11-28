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1 час назад

Еще один эксклюзив PlayStation хотят выпустить на ПК, но только под топовое железо

Cq.ru

Сейчас осталось не так много проектов для PlayStation, которые остались эксклюзивами консолей от Sony. И похоже, их может стать еще меньше.

Еще один эксклюзив PlayStation хотят выпустить на ПК, но только под топовое железо
Фото: Cq.ruCq.ru

Известная серия гоночных симуляторов Gran Turismo может появиться на ПК. Об этом рассказал Кадзунори Ямаути, глава студии Polyphony Digital, создавшей серию GT.

Кадзунори Ямаути В компании рассматривают возможность портировать автосимулятор на компьютеры, однако игрокам потребуется очень мощное железо.

Gran Turismo — технически крайне выверенный тайтл. Существует не так много платформ, которые могут запустить его в нативных 4K/60 FPS. Один из способов добиться этого — ограничить список поддерживаемых платформ. Вопрос [переноса на ПК] очень не простой, но мы, разумеется, его изучаем и рассматриваем. Кадзунори Ямаути, глава Polyphony Digital

Последняя на сегодня часть серии, Gran Turismo 7 , вышла на PS4 и PS5 в марте 2022 года. С момента появления в 1997 году все игры франшизы выходили на консолях PlayStation разных поколений.

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