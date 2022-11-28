Еще один эксклюзив PlayStation хотят выпустить на ПК, но только под топовое железо

Gran Turismo — технически крайне выверенный тайтл. Существует не так много платформ, которые могут запустить его в нативных 4K/60 FPS. Один из способов добиться этого — ограничить список поддерживаемых платформ. Вопрос [переноса на ПК] очень не простой, но мы, разумеется, его изучаем и рассматриваем. Кадзунори Ямаути, глава Polyphony Digital